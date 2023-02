Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt 0,89 Prozent ab

Die Wiener Börse hat den Freitagshandel mit klaren Verlusten beendet. Mehrheitlich dürften die steigenden Ölpreise und die damit einhergehenden Sorgen vor weiteren inflationären Schüben Zinssorgen angefacht haben. Hintergrund des zuletzt teuer werdenden Rohstoffs waren Aussagen Russlands. So werde der Staat seine Ölförderung angesichts der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze kürzen.

Der ATX sank um 0,89 Prozent auf 3.443,89 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,84 Prozent auf 1.729,87 Zähler.

Konjunkturseitig standen in den USA am Nachmittag Daten zur US-Verbraucherstimmung im Vordergrund. So steigerte sich der von der Uni Michigan für Februar erhobene Index für die Konsumlaune von 64,9 Zählern auf 66,4 Punkte und damit stärker als erwartet. Dies dürfte die Sorgen vor weiteren Zinsschritten weiter befeuert haben.

sto/mik

ISIN AT0000999982