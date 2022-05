Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt moderate 0,04 Prozent ab

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit kleinen Abschlägen beendet. Nach Gewinnen über weite Strecken des Handelstages drehte der ATX kurz vor Sitzungsende in den Minusbereich und gab moderate 0,04 Prozent auf 3.199,78 Punkte ab. Belastend wirkte eine klar negative Stimmung an den europäischen Leitbörsen und vor allem an der Wall Street im Verlauf. An den vorangegangenen drei Handelstagen hatte der heimische Leitindex noch jeweils zugelegt.

