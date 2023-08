Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt um 0,55 Prozent nach

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Kursverlusten in den August gestartet. Gewinne zum Handelsauftakt schmolzen bereits nach wenigen Minuten dahin, letztlich verlor der heimische Leitindex ATX 0,55 Prozent auf 3.227,99 Punkte. Der ATX Prime schloss mit minus 0,50 Prozent bei 1.635,62 Zählern. Auch im europäischen Umfeld wurden Abgaben verbucht.

Datenseitig richtete sich der Fokus auf einige Stimmungsindikatoren aus der Industrie. Das Barometer aus der Eurozone fiel im Juli auch nach einer zweiten Schätzung auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren und bleibt damit klar unter der Grenze, die wirtschaftliches Wachstum von Schrumpfung trennt.

In den USA hat sich die Stimmung der Industrie im Juli zwar aufgehellt, jedoch nicht so stark wie im Vorfeld von Analysten erwartet. Auch der ISM-Indikator signalisiert zudem den neunten Monate in Folge eine schrumpfende US-Industrie.

spa/mik

ISIN AT0000999982