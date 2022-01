Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gibt um 0,8 Prozent nach

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Europaweit herrschte dabei nach dem positiven Wochenauftakt schlechte Stimmung an den Märkten. Der ATX hatte dabei seine Abgaben im Tagesverlauf noch relativ gering gehalten. Gegen Ende der Handelssitzung rutschte jedoch auch der heimische Leitindex tiefer in die Verlustzone. Zum Schluss stand er mit 0,84 Prozent im Minus bei 3.996,73 Punkten.

Der ATX rutschte damit auch wieder unter die runde Marke von 4.000 Punkten, die er am gestrigen Montag erstmals seit 2008 wieder überschritten hatte. Für den breiteren ATX Prime ging es am Dienstag unterdessen ebenso um 0,81 Prozent auf 2.001,43 Einheiten nach unten.

pma/mik

ISIN AT0000999982