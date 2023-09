Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gut behauptet bei 3.143,69 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Freitag mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Donnerstag-Schluss (3.139,94) leicht um 3,75 Punkte oder 0,12 Prozent auf 3.143,69 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent oder 0,54 Punkten bei 1.590,76 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld ging mehrheitlich etwas höher ins Wochenende. Unterstützung kam dabei am Nachmittag von einer positiven Wall Street-Eröffnung. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich erneut sehr mager und auch die veröffentlichten Konjunkturdaten brachten keine nennenswerten Impulse.

Laut Marktbeobachtern zweifeln aber einige Investoren an einer nachhaltigen Konjunkturerholung in China und Europa. Außerdem sei auch das Inflationsthema noch lange nicht vom Tisch, erläuterte ein Marktexperte. Und auch die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in der nächsten beziehungsweise übernächsten Woche werfen ihre Schatten voraus, hieß es von Analystenseite.

