Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gut behauptet bei 3.259,16 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (3.254,00) leicht um 5,16 Punkte oder 0,16 Prozent auf 3.259,16 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,17 Prozent oder 2,72 Punkten bei 1.645,36 Einheiten.

Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Auch das europäische Umfeld fand keine klare Richtung. Angesichts der dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen rückten aktuelle Konjunkturdaten in den Fokus.

So stieg das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, im April das sechste Mal in Folge. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte von 93,2 Zählern im März auf 93,6 Punkte, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Top-Managern mitteilte. Damit ist die Stimmung so gut wie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 nicht mehr. Befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem Anstieg auf 94,0 Punkte gerechnet.

ger/ste

ISIN AT0000999982