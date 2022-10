Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gut behauptet mit plus 0,2 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 2.936,87 Punkten. Auch andere Börsen zeigten zum Wochenstart kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank abwarten, hieß es.

Unternehmensnachrichten spielten hingegen zum Wochenstart kaum eine Rolle. Für Bewegung könnten aber einzelne Analysteneinstufungen gesorgt haben.

Gut gesucht waren Palfinger und legten 4,5 Prozent auf 23,40 Euro zu. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung "buy" und ihr Kursziel von 38 Euro für die Aktien des Kranherstellers in Reaktion auf die Quartalszahlen bestätigt.

Unter Druck kamen Verbund und verloren 2,7 Prozent auf 79,25 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktie von 77,5 auf 73,0 Euro gesenkt und ihre Einstufung "underperform" bekräftigt.

mik/szk

ISIN AT0000999982