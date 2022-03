Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX höher bei 2.972,99 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (2.920,29) um 52,7 Punkte oder 1,80 Prozent auf 2.972,99 Zähler und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kurseinbußen erholen. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,82 Prozent oder 26,87 Punkten bei 1.505,09 Einheiten. Nach deutlich festerem Verlauf wurden die Zugewinne am späteren Nachmittag aber merklich eingegrenzt.

Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die Zugewinne auf die stark überverkaufte Marktlage und leichte Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt. Das russische Militär setzte nach eigenen Angaben am Dienstag eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft. Die Verunsicherung unter den Anlegern bleibt aber weiter sehr hoch, hieß es.

Europaweit zählten Aktien von Banken und Versicherern zu den größeren Gewinnern. In Wien rückten zudem Andritz, VIG und Zumtobel mit Ergebnissen ins Blickfeld der Investoren.

ger/pma

ISIN AT0000999982