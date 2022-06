Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX höher bei 3.070,82 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.055,79) um 15,03 Punkte oder 0,49 Prozent auf 3.070,82 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,46 Prozent oder 7,07 Punkten bei 1.552,60 Einheiten.

Nach dem positiven Wochenauftakt konnte der ATX heute seine jüngste Stabilisierung fortsetzen. Unterstützung kam am Nachmittag auch von den fester in die Woche gestarteten US-Börsen. Am Montag war die Wall Street noch feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Marktteilnehmer berichten aber von einem recht ruhigen Geschäftsverlauf und verwiesen auf die dünne Meldungslage. Auch der Datenkalender lieferte keine allzu starken Impulse. Die EZB veröffentlichte am Vormittag Daten zur Leistungsbilanz der Eurozone im April. Das Defizit des Vormonats weitete sich aus. In den USA sind im Mai die Verkäufe bestehender Häuser erneut gesunken.

ISIN AT0000999982