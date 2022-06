Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX kaum bewegt

Die Wiener Börsen ist am Mittwoch kaum bewegt aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex stand am Schluss mit knappen plus 0,08 Prozent bei 3.363,59 Punkten. Der ATX Prime kletterte um sehr leichte 0,04 Prozent auf 1.690,14 Einheiten hoch.

Der Handelstag war von Zurückhaltung angesichts der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag geprägt. Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm beenden wird und somit den Boden bereitet für eine Zinserhöhung im Juli.

Nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr legten die Aktien des Linzer Stahlkonzerns voestalpine um 0,6 Prozent zu.

spo/ste

ISIN AT0000999982