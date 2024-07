Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX kaum verändert bei 3.685,90 Einheiten

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag kaum verändert beendet. Der Leitindex ATX verlor marginale 0,02 Prozent auf 3.685,90 Einheiten. Die europäischen Börsen hielten sich unterdessen bis Handelsschluss mehrheitlich in der Gewinnzone.

Konjunkturseitig standen am Nachmittag die Daten zum europäischen Verbrauchervertrauen im Fokus. So hat sich die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone im Juli leicht verbessert. Das Barometer für das Konsumklima kletterte um einen Zähler auf minus 13,0 Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von minus 13,4 Zählern gerechnet.

sto/mik

ISIN AT0000999982