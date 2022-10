Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX klar im Plus mit 1,6 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handelstag mit deutlichen Zuwächsen beendet. Sie setzte sich damit deutlich vom europäischen Markt ab, der negativ schloss, bzw. erst am späten Nachmittag in die Gewinnzone drehte. Der heimische Leitindex ATX legte dagegen um merkliche 1,57 Prozent zu auf 2.932,56 Zähler. Der ATX Prime gewann 1,40 Prozent bei 1.475,27 Punkten.

Unterstützung dürften positive Konjunkturnachrichten vom wichtigsten Handelspartner Österreichs geliefert haben. Trotz Energiekrise und hoher Inflation ist die deutsche Wirtschaft heuer im dritten Quartal überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Zudem sind die US-Börsen am Nachmittag positiv in den Handel gestartet. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober auf niedrigem Niveau erneut aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 59,9 Zähler, wie die Universität am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte.

Negativ fielen dagegen neue Inflationsdaten aus der Eurozone aus. In den beiden größten Volkswirtschaften des Kontinents, Deutschland und Frankreich, hat sich die Teuerungsdynamik im Oktober nochmals verstärkt.

Angezogen wurde der Markt in Wien auch von deutlichen Zuwächsen bei den Aktien von OMV (plus 9,3 Prozent), FACC (plus 7,4 Prozent) und AMAG (plus 4,5 Prozent).

spo/mik

ISIN AT0000999982