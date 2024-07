Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX klettert 0,56 %

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Kursgewinnen geschlossen. Nach einem schwächeren Start drehte der heimische Leitindex ATX am Vormittag ins Plus und ging um 0,56 Prozent höher auf 3.706,36 Punkten aus dem Handel. Auch der marktbreite ATX Prime legte um 0,58 Prozent auf 1.855,52 Einheiten zu. Das europäische Börsenumfeld zog noch etwas deutlicher an - weiterhin stützen international die Hoffnungen auf baldige US-Zinssenkungen.

In Wien blieb die Meldungslage mager, mit Blick auf die Branchentafel konnten Ölwerte zulegen, diese zeigten sich europaweit gut gesucht. OMV beendeten die Sitzung um 0,9 Prozent fester, Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten um 1,9 Prozent nach oben.

Auch einige im ATX schwer gewichtete Banken erholten sich im Verlauf und stützten den Leitindex: So gewannen Raiffeisen Bank International um 2,3 Prozent, BAWAG legten 0,3 Prozent zu - nur Erste Group gaben 0,1 Prozent nach.

kat/spa

ISIN AT0000999982