Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX klettert 1,88 Prozent nach oben

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet. Der heimische Leitindex ATX hatte seine Kursgewinne im Handelsverlauf kontinuierlich ausgeweitet und beendete die Sitzung um 1,88 Prozent fester auf 3.216,88 Punkten. In Wien zogen vor allem starke Zugewinne bei den Bankaktien und auch den Ölwerten das wichtigste heimische Aktienbarometer nach oben.

Die Raiffeisen Bank International hatte am Vortag nach Börsenschluss Zahlen fürs erste Quartal 2023 vorgelegt - die Aktien des Instituts stiegen um 3,2 Prozent. Auch die Branchenkollegen BAWAG (plus 3,9 Prozent) und Erste Group (plus 1,9 Prozent) gingen sehr fest ins Wochenende. Daneben profitierten die Ölwerte europaweit vom wieder etwas steigenden Ölpreis. OMV kletterten um 3 Prozent, Schoeller-Bleckmann verteuerten sich um 1,3 Prozent.

Datenseitig stand der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Die veröffentlichten Daten lagen über den Erwartungen. Mit Blick auf die Geldpolitik der US-Notenbank spricht nun viel für eine Zinspause, hieß es von Ökonomen: "Wir gehen davon aus, dass die Fed auf der Sitzung im Juni ihre Leitzinsen unverändert lässt. Die weiterhin vorhandene Stärke des Arbeitsmarktes zeigt zugleich, dass die Fed Erwartungen rascher Zinssenkungen wohl enttäuschen wird", schreiben die Commerzbank-Experten Christoph Balz und Bernd Weidensteiner.

ISIN AT0000999982