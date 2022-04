Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX klettert 2,45 Prozent

Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet. Der Leitindex ATX setzte bereits zu Handelsbeginn zu einer kräftigen Erholungsbewegung an und konnte seine Kursgewinne von über zwei Prozent den ganzen Verlauf über halten. Am Ende schloss das Aktienbarometer um 2,45 Prozent fester auf 3.231,18 Einheiten. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um 2,22 Prozent auf 1.626,16 Zähler zu.

Damit endete die vorangegangene viertägige Verlustserie am Wiener Markt. Dennoch bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten weiterhin angespannt. Der Ukraine-Krieg, die Sorgen vor einer strafferen Zinspolitik und die steigende Inflation sowie Lieferkettenprobleme halten die Börsianer weiterhin in Atem. Zusätzlich schwebt das Damoklesschwert eines Energieembargos gegenüber Russland über den Finanzmärkten, heißt es von den Experten der Helaba.

In Wien war am letzten Handelstag dieser Woche von all diesen Sorgen aber kaum etwas zu spüren - die Kursgewinne erfolgten auf breiter Front. Bankwerte zeigten sich besonders stark gesucht. Raiffeisen Bank International kletterten um 3,23 Prozent nach oben, gefolgt von Erste Group, die um 2,60 Prozent anzogen. BAWAG gewannen 0,88 Prozent.

Auch andere im Leitindex schwer gewichtete Titel verbuchten Aufschläge: Wienerberger stiegen um 5,11 Prozent, OMV um 3,58 Prozent und Verbund um 2,83 Prozent. Die beiden Bauaktien trennte das ganzes Marktsegment: Während Porr mit plus 7,08 Prozent an der Spitze der Kursgewinner standen, schlossen Strabag am untersten Ende des Kurszettels mit minus 2,33 Prozent.

