Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet bei 3.061,22 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Montag-Schluss (3.066,84) leicht um 5,62 Punkte oder 0,18 Prozent auf 3.061,22 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,18 Prozent oder 2,77 Punkten bei 1.532,99 Einheiten.

Nach klar schwächerem Beginn konnte der ATX im Gleichklang mit dem europäischen Umfeld seine Verluste rasch aufholen und drehte zwischenzeitlich leicht ins Plus. Kurz vor Handelsschluss rutschte er aber wieder knapp ins Minus. Im Frühhandel hatte ein überraschender Strategiewechsel der Bank of Japan noch gehörig für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Sie entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.

Konjunkturdaten vom US-Immobilienmarkt zeichneten abermals ein schwaches Bild. Die Baubeginne und die Baugenehmigungen gingen im November weiter zurück. Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember hingegen von niedrigem Niveau erneut aufgehellt. Bereits in der Früh war bekannt geworden, dass sich in Deutschland der Preisauftrieb auf Herstellerebene erneut abgeschwächt hat, allerdings von hohem Niveau aus.

