Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet bei 3.115,32 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit knapp behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Dienstag-Schluss (3.117,28) geringfügig um 1,96 Punkte oder 0,06 Prozent auf 3.115,32 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem kleinen Minus von 0,16 Prozent oder 2,48 Punkten bei 1.578,08 Einheiten.

Nach freundlichem Verlauf drehte der ATX am Nachmittag leicht ins Minus. Auch das europäische Umfeld konnte die Verlaufsgewinne nicht in vollem Umfang verteidigen. Marktbeobachter verwiesen auf einen durchwachsenen Handelsstart an den US-Börsen. Die Mischung aus konjunkturellen Sorgen, vor allem in Europa und China, sowie fehlenden Hinweisen, dass die Fed den Zinszyklus tatsächlich bereits als beendet ansieht, machte laut Experten den Aktieninvestoren zuletzt zu schaffen.

China stützt die Konjunktur mit einer an den Finanzmärkten als eher halbherzig gewerteten Zinssenkung. Wie erwartet wurde der einjährige Leitzins am Montag gekappt, auf dem die meisten Kreditlinien in der Volksrepublik basieren. Überraschend unverändert blieb jedoch der fünfjährige Zinssatz, der besonders für Hypotheken und damit für den kriselnden Immobiliensektor wichtig ist.

Mit großer Spannung blicken Investoren an den Finanzmärkten diese Woche auf das Notenbankentreffen in Jackson Hole. Bei dem von einem regionalen Ableger der US-Notenbank ausgerichteten dreitägigen Symposium werden Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs auf beiden Seiten des Atlantiks erwartet.

ger/ste

ISIN AT0000999982