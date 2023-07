Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet bei 3.156,30 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit knapp behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.161,21) um 4,91 Punkte oder 0,16 Prozent auf 3.156,30 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,21 Prozent oder 3,36 Punkten bei 1.599,87 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mit Abschlägen. Die Wall Street startete hingegen mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche. Die zuletzt positive Stimmung an den Finanzmärkten sei zu Wochenbeginn von durchwachsenen China-Daten getrübt worden, hieß es von Marktbeobachtern. So fiel das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft China im zweiten Quartal zwar stärker als zum Jahresauftakt aus. Es blieb aber hinter den Erwartungen der Experten zurück.

Am Nachmittag rückten auch US-Daten ins Blickfeld der Investoren: So hat sich die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Juli verschlechtert. Der Empire-State-Index sank von 6,6 Punkten im Vormonat auf 1,1 Zähler. Analysten hatten im Schnitt eine deutlichere Eintrübung auf minus 3,5 Zähler erwartet.

