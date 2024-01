Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet bei 3.425,55 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit knapp behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.430,08) leicht um 4,53 Punkte oder 0,13 Prozent auf 3.425,55 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,06 Prozent oder 1,06 Punkten bei 1.721,67 Einheiten.

Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen freundlich. Die US-Aktienmärkte starteten uneinheitlich in die Handelswoche. Die Anleger blieben vor den am Donnerstag anstehenden wichtigen US-Inflationsdaten vorerst in Deckung, kommentierte ein Marktbeobachter. Die Preisdaten sind von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank.

Konjunkturdaten aus Deutschland lieferten ein gemischtes Bild. So erhielt die Industrie im November nach einem sehr schwachen Vormonat zwar wieder etwas mehr Aufträge. Die Bestellungen stiegen jedoch nicht so stark wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Außenhandel in Deutschland zog unterdessen im November deutlich an.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres erneut verbessert. Der von der Europäischen Union erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat überraschend deutlich.

ger/ste

ISIN AT0000999982