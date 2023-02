Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet mit minus 0,2 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,17 Prozent und 3.437,88 Punkten. Der Handel an Europas Börsen verlief zum Wochenauftakt ruhig. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Viele Anleger dürften zudem die am Dienstag anstehende Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten abwarten, hieß es. Von den Daten erhoffen Börsianer Hinweise auf die kommenden Schritte der US-Notenbank Fed.

Unter Druck kamen in Wien nach Vorlage von Zahlen BAWAG-Aktien und waren mit einem Minus von 4,7 Prozent das Schlusslicht im prime market. Die bereits im dritten Quartal 2022 verbuchte vollständige Abschreibung der Forderung gegen die Stadt Linz lastet auf dem Jahresergebnis der Bank.

Inklusive der Abschreibung blieb 2022 unterm Strich ein Gewinn von 318 Mio. Euro übrig, bereinigt um die Abschreibung waren es laut vorläufigen Ergebnissen 509 Mio. Im Jahr 2021 hatte die Bank einen Überschuss von 480 Mio. Euro geschrieben.

mik/ste

ISIN AT0000999982