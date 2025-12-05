Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX konsolidiert nach Rekordhoch

Der ATX hat zum Wochenausklang nach einem weiteren Rekordhoch wieder etwas schwächer geschlossen. Der ATX stand zum Handelsende mit minus 0,20 Prozent bei 5.081,82 Punkten. Zum Handelsstart hatte der Leitindex zunächst seine Rekordserie mit einem neuen Allzeithoch von rund 5.124 Punkten fortgesetzt. Der ATX Prime fiel um 0,21 Prozent auf 2.525,91 Zähler. Die übrigen europäischen Börsen zeigten sich zumeist freundlich.

Der Wochenausklang verlief weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Freitag nicht. Viele Marktteilnehmer dürften zudem die am Mittwoch angesetzte Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten. Das am Nachmittag gemeldete Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan hatte vorerst keine merklichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Das galt auch für positiven Nachrichten bei den privaten US-Einkommen und US-Konsumausgaben.

rst/mik

ISIN AT0000999982