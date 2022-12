Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,19 % zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit etwas höheren Notierungen beendet. Der heimische Leitindex lag über weite Strecken im Minus, und sprang erst nach Veröffentlichung wichtiger US-Preisdaten ins Plus. Am Endes des letzten Handelstages dieser Woche lag der ATX mit 0,19 Prozent im Plus auf 3.166,36 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,20 Prozent auf 1.583,28 Zähler.

Im Fokus des Handelstages standen die US-Erzeugerpreise. Diese stiegen im November zum Vorjahresmonat um 7,4 Prozent, im Vormonat hatte die Rate noch bei revidiert 8,1 Prozent gelegen. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Am nächsten Mittwoch fällt die nächste Zinsentscheidung der Fed - Marktteilnehmer rechnen überwiegend mit einer Anhebung um 50 Basispunkte.

In Wien blieben vor dem Wochenende impulsgebende Meldungen zu Einzelwerten aus, auch von Analystenseite blieb es still. Die größte Kursbewegung gab es bei Warimpex zu sehen, die Papiere kletterten starke 5,8 Prozent nach oben. Auch Agrana (plus 3,5 Prozent) und Marinomed (plus 2,3 Prozent) gingen sehr fest aus dem Handel. Abschläge verbuchten Bankaktien. Raiffeisen Bank International fielen um 1,5 Prozent, BAWAG gaben um 0,4 Prozent nach und bei Erste Group ging es um 0,3 Prozent nach unten.

mik

ISIN AT0000999982