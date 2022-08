Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,31 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der ATX konnte um 0,31 Prozent auf 3.005,43 Punkte zulegen. Positiv werteten Marktbeobachter eine erfreuliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street, nachdem überraschend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorgen wegen den Spannungen zwischen den USA und China wegen dem Thema Taiwan etwas zurückgedrängt worden waren.

Am heimischen Markt präsentierten sich die schwer gewichteten Banken Erste Group und Bawag als Stützen für den ATX. Auch die Ölwerte und AT&S legten merklich zu.

