Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,4 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Montag leicht zugelegt. Der ATX beendete den Feiertagshandel mit einem kleinen Plus von 0,36 Prozent und 3.764,08 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es moderat nach oben. Insgesamt verlief der Handel am Pfingstmontag weitgehend ruhig.

Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse wurden zum Wochenstart nicht veröffentlicht. Gestützt wurden die Börsen weiter von der Hoffnung, dass der Rückgang der Inflation schon bald Zinssenkungen der Notenbanken ermöglicht.

Mit Spannung erwartet wird daher die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle zur vergangenen US-Notenbanksitzung. Von den Sitzungsprotokollen werden Hinweise auf die künftigen Schritte der Notenbank erhofft. Viele Anlegerinnen und Anleger dürften derzeit auch die Quartalszahlen des Grafikchip-Entwicklers Nvidia und die im Wochenverlauf angesetzten Wirtschaftsdaten abwarten.

mik/mha

ISIN AT0000999982