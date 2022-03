Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,40 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit höheren Notierungen beendet. Der heimische Leitindex trotzte schwächelnden Konjunkturdaten und gewann 0,40 Prozent auf 3.267,78 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime schloss um 0,31 Prozent höher auf 1.645,92 Zählern. Ein freundlicher Wochenschluss nach zwei starken Verlusttagen - doch der Ukraine-Krieg, steigende Ölpreise und die anziehende Inflation sorgen weiterhin für angespannte Stimmung unter den Börsianern.

Auch das europäische Börsenumfeld ging überwiegend höher ins Wochenende, schwächelnde Konjunkturdaten konnten die Stimmung zum Wochenschluss nicht nachhaltig trüben. In Deutschland fiel der ifo-Geschäftsklimaindex im März auf 90,8 Punkte, nach 98,5 Zählern im Februar. Experten hatten im Schnitt zuvor einen Wert von 94,2 Punkte erwartet. In den USA fiel das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im März zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 59,4 Zähler.

Meldungen zu Einzelwerten blieben in Wien am Freitag Mangelware. Ölwerte setzten sich an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Schoeller-Bleckmann kletterten um 5,79 Prozent . Die Papiere der OMV zogen um 2,90 Prozent nach oben. Die Ölpreise sind am Freitagnachmittag sprunghaft angestiegen.

Die schwer gewichteten Bankwerte gehörten ebenfalls zu den Tagesgewinnern. Erste Group legten 0,28 Prozent zu, Raiffeisen Bank International stiegen um 0,49 Prozent und bei BAWAG ging es mit plus 1,19 Prozent am deutlichsten nach oben.

