Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,43 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit einem moderaten Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 0,43 Prozent auf 2.949,37 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,39 Prozent auf 1.484,08 Punkte zu. Der ATX büßte aber im Verlauf den Großteil seiner am Vormittag erarbeiteten Gewinne wieder ein. US-Konjunkturdaten drückten am Nachmittag auf die Stimmung.

Die US-Zahlen standen speziell mit Blick auf die morgen anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed im Fokus. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Mit Spannung erwartet werden jedoch Signale für die zukünftige Gangart der Fed - zunehmende Sorgen vor einer Rezession könnten diese dazu veranlassen künftig kleinere Zinsschritte vorzunehmen.

In Wien setzten sich Immofinanz mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Auch Schoeller-Bleckmann zeigten sich mit plus 3,2 Prozent sehr fest. Ebenfalls gut gesucht waren Raiffeisen Bank International, die um 2,4 Prozent fester aus dem Handel gingen. Um 3,2 Prozent schwächer schlossen dagegen Rosenbauer, Semperit verloren 2,4 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982