Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,45 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit höheren Notierungen beendet. Der heimische Leitindex ATX hat damit den dritten Handelstag in diesem Börsenjahr mit einem Kursplus beendet und schloss um 0,45 Prozent höher auf 3.212,45 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg noch etwas deutlicher um 0,55 Prozent auf 1.610,04 Zähler.

Eingebettet war der Aufwärtstrend am heimischen Markt in ein freundliches europäisches Börsenumfeld. Die Märkte werden derzeit vor allem vom nachlassenden Inflationsdruck in Europa gestützt, und von der daraus resultierenden Hoffnung, dass der geldpolitische Kurs der EZB sich etwas entspannen könnte. Für einen leichten Dämpfer sorgten am Nachmittag schwächelnde US-Konjunkturdaten.

In Wien blieben impulsgebende Meldungen zu Einzelunternehmen und von Analystenseite zur Wochenmitte Mangelware. Im Sektorvergleich waren Banken gut gesucht. Raiffeisen Bank International kletterten um starke 4,8 Prozent, Erste Group zogen um 3,3 Prozent an und BAWAG legten um 2,3 Prozent zu. Ölwerte wurden dagegen von den weiter nachlassenden Ölpreisen belastet. Die Papiere von Schoeller-Bleckmann gaben 3,7 Prozent nach, OMV fielen um 3,6 Prozent.

kat/sto

ISIN AT0000999982