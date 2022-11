Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,5 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 0,50 Prozent auf 3.224,85 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,49 Prozent auf 1.613,68 Zähler zu. Im Fokus standen deutsche Inflationszahlen sowie weiterhin die Covid-Politik Chinas - Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Covid-Maßnahmen hatten zum Wochenauftakt für deutliche Kurseinbußen an den Finanzmärkten gesorgt.

Die mit Spannung erwarteten deutschen Inflationszahlen haben sich erstmals seit Juli wieder leicht abgeschwächt. Auch Spaniens Verbraucherpreise sind weiter zurückgegangen. Die heute veröffentlichen Zahlen werde als Hinweis auf ein möglicherweise langsameres Zinserhöhungstempo der EZB interpretiert. Mit besonderer Aufmerksamkeit werden daher die morgen zur Veröffentlichung anstehenden Verbraucherpreise aus der Eurozone, Frankreich und Italien erwartet.

Neuigkeiten gab es beim Index-Schwergewicht OMV. Der US-Finanzinvestor Carlyle prüft einem Agenturbericht zufolge ein Angebot für einen großen Teil des Öl- und Gasgeschäfts des Konzerns. Die Aktien zogen um 1,9 Prozent an. An der Spitze der Kursgewinner lagen am Dienstag zu Handelsschluss Warimpex. Die Titel sprangen um 8,1 Prozent nach oben. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilien-Entwickler hat Zahlen für die ersten drei Quartale vorgelegt.

kat/spa

ISIN AT0000999982