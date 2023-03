Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,5 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handelstag etwas höher beendet. Der ATX verbesserte sich um 0,54 Prozent auf 3.557,01 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte zur Wochenmitte überwiegend eine freundliche Tendenz vor. An der Wall Street setzte zudem im Verlauf eine Stabilisierung nach den deutlichen Vortagesabschlägen ein.

Am heimischen Aktienmarkt standen die Aktien von Andritz, Addiko Bank und Zumtobel mit Zahlenvorlagen im Fokus. Vor allem die Papiere des Anlagenbauers Andritz zogen mit einem Kursplus von 6,8 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Unter Verkaufsdruck standen hingegen die Titel von AT&S nach einem etwas vorsichtigerem Ausblick.

ISIN AT0000999982