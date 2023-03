Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,56 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich nach einer Stimmungsaufhellung im Späthandel um 0,56 Prozent auf 3.524,50 Punkte. An den europäischen Leitbörsen setzten sich nach Verlaufsverlusten ebenfalls die Kursgewinne durch.

Die Bedenken vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den internationalen Aktienmärkten aber das bestimmende Thema, hieß es von Expertenseite. Die Inflation in der Eurozone erweist sich als überraschend hartnäckig, wurde am Vormittag bekannt.

Im Februar kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 8,3 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 8,6 Prozent im Jänner. Für die Währungshüter gibt es damit wohl keinen Grund, von ihrem Zinserhöhungsplan abzurücken, hieß es.

Die Aktienmärkte reagierten aber kaum auf die Inflationsdaten. Schließlich hatten bereits an den vergangenen Tagen große Länder wie Deutschland, Frankreich und Spanien ihre Daten vorgelegt. Überall war die Inflation höher als erwartet ausgefallen.

ste/spa

ISIN AT0000999982