Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,60 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der ATX verbuchte ein Plus von 0,60 Prozent auf 3.255,43 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.

Am heimischen Aktienmarkt prägte vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison das Handelsgeschehen. Unternehmenszahlen präsentierten AMAG, Andritz, Polytec, Strabag und Warimpex. Zum Wochenausklang werden dann Erste Group, OMV und Palfinger aktuelle Quartalsergebnisse vorlegen.

In einem starken europäischen Bankensektor konnten auch die heimischen schwergewichteten Bankenwerte klare Kursgewinne aufweisen.

ISIN AT0000999982