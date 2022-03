Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,66 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt aber klar unter dem Tageshoch geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,66 Prozent auf 3.334,19 Einheiten, nachdem er im Frühhandel noch Zuwächse von mehr als zwei Prozent aufgewiesen hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen trübte sich im Verlauf die Anlegerstimmung merklich ein und die wichtigsten Indizes schlossen auch mehrheitlich tiefer.

Am Vortag hatte der ATX mit Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine deutlich um 3,2 Prozent zugelegt. Für Ernüchterung sorgten international nun am Berichtstag Aussagen der russischen Regierung, wonach Berichte über große Fortschritte in den Gesprächen der zwei Nachbarländer nicht korrekt seien. Jedoch stünden die Kriegsparteien weiter im Gespräch miteinander.

ste/sto

