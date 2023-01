Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,9 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX setzte seine jüngste Gewinnserie fort und beendete den Tag mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 3.242,40 Punkten. Der Index koppelte sich damit vom europäischen Trend ab. An anderen Börsen ging es nach der Veröffentlichung aktueller US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag moderat nach unten.

Der Bericht des Arbeitsvermittlers ADP war besser als erwartet ausgefallen und auch die ebenfalls gemeldete Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war überraschend gesunken. Die guten Daten schürten an den Finanzmärkten die Ängste, dass die US-Notenbank bei einer guten Lage am Arbeitsmarkt freie Bahn hat um mit Zinsschritten gegen die hohe Inflation zu kämpfen.

mik/spa

ISIN AT0000999982