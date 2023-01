Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,9 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX setzte seine Gewinnserie fort und beendete den Tag mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 3.272,44 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es nach gut aufgenommenen US-Wirtschaftsdaten nach oben. Sowohl der monatliche US-Arbeitsmarktbericht als auch überraschend schwache Daten aus dem Dienstleistungssektor konnten die Ängste vor Zinserhöhungen der Notenbank etwas mildern.

Der Arbeitsmarktbericht überraschte mit der gemeldeten Zahl der neu geschaffenen Stellen und einem Mehrjahrestief der Arbeitslosenrate positiv, der Lohndruck dürfte aber gleichzeitig etwas nachgelassen haben, was wiederum Zinserhöhungen etwas unwahrscheinlicher macht.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss die Aktien von Lenzing (plus 4,5 Prozent) und Raiffeisen (plus 2,9 Prozent). Größere Abgaben gab es in CA Immobilien (minus 1,2 Prozent).

ISIN AT0000999982