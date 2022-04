Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,93 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Gründonnerstag mit klaren Kursgewinnen beendet. Der Leitindex ATX kletterte um 0,93 Prozent auf 3.259,75 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg 0,90 Prozent auf 1.641,52 Zähler. Damit legte der Wiener Markt den dritten Gewinntag in Folge in dieser verkürzten Handelswoche hin - am morgigen Karfreitag ist die Wiener Börse geschlossen, gehandelt wird dann erst wieder am Dienstag nach dem verlängerten Osterwochenende.

Im Fokus des heutigen Tages stand die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter gaben am Nachmittag bekannt, dass die Zinsen im Euroraum trotz Rekordinflation vorerst unverändert bleiben. Der Rat der EZB beließ den Leitzins damit weiter auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, hält aber die Tür für eine Erhöhung offen: Er steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen.

In Wien gingen voestalpine um 1,5 Prozent höher ins lange Wochenende. Der Stahlkonzern trennt sich für 610 Mio. Dollar von einem 80-Prozent-Anteil an seinem Roheisenwerk in Texas.

Bankwerte schlossen im Plus. Erste Group legten 1,8 Prozent zu, BAWAG gewannen 1,5 Prozent. Etwas unter Druck gerieten Ölwerte. Schoeller-Bleckmann rutschten mit minus 4,3 Prozent ans unterste Ende des Kurszettels, OMV schlossen um rund ein Prozent tiefer. Die Ölpreise hatten zuletzt wieder etwas nachgegeben.

