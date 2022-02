Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 1,6 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,57 Prozent auf 3.903,44 Punkte. Der marktbreite ATX Prime gewann 1,50 Prozent auf 1.954,96 Punkte.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Dienstag nach oben. Die jüngsten Zinserhöhungsängste dürften etwas in den Hintergrund getreten und der Risikoappetit der Anleger wieder zugenommen haben, hieß es.

Gut gesucht waren am Dienstag AT&S und gewannen 7,20 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Halbleiterwerte angesichts der international besseren Stimmung für Technologiewerte unter den Gewinnern. Bei höheren Umsätzen fest schlossen auch voestalpine (plus 2,72 Prozent). Größere Abgaben gab es in Verbund (minus 0,69 Prozent).

mik/pma

ISIN AT0000999982