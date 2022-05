Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt nach ruhigem Handel 0,3 % zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstag gut behauptet geschlossen. Der ATX ging mit einem kleinen Plus von 0,27 Prozent bei 3.333,71 Punkten aus dem Handel. Bedingt durch den Feiertag verlief der Handel weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen am Donnerstag nicht vor, und auch von den anderen Börsen kamen keine richtungsweisende Impulse.

Gut gesucht waren Verbund-Aktien und setzten ihre jüngste Kursrally mit einem Plus von 1,37 Prozent auf 92,50 Euro noch etwas fort. Am Mittwoch hatten die Titel bereits 9,4 Prozent zugelegt, nachdem der Stromkonzern eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro in Aussicht gestellt hatte.

Unterschiedlich entwickelten sich hingegen die Bankwerte. Gute Nachfrage gab es in Raiffeisen Bank International, die Aktie fand sich mit einem Plus von 3,1 Prozent unter den Tagesgewinnern. Unter Druck kamen hingegen Aktien der Erste Group und verloren bei höherem Volumen 1,1 Prozent.

mik/sto

ISIN AT0000999982