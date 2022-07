Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt nach US-Daten kräftig zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen beendet und damit der bereits vier Tage dauernden Negativserie ein Ende gesetzt. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 1,74 Prozent auf 2.862,45 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,68 Prozent auf 1.449,33 Einheiten zu. Der Wiener Markt lag von Sitzungsbeginn an klar im Plus, eine starke Wall Street-Eröffnung hob die Kursgewinne der Indizes dann noch eine Stufe höher.

Während das chinesische Wirtschaftswachstum vor dem Hintergrund strenger Corona-Maßnahmen im zweiten Quartal absackte, kamen aus den USA im Handelsverlauf überwiegend und unerwartet gute Konjunkturdaten. So ist die US-Verbraucherstimmung trotz der hohen Inflation im Juni überraschend gestiegen, und auch die Stimmung der Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich deutlich verbessert. Die US-Einzelhandelsumsätze kletterten ebenfalls stärker als erwartet, die US-Industrie dagegen hat ihre Produktion im Juni überraschend deutlich zurückgefahren.

In Wien standen voestalpine nach Zahlen im Fokus. Der Stahlkonzern hat im ersten Quartal 2022/23 einen Umsatz von 4.647 Mio. Euro erreicht, das Ebitda lag bei 877 Mio. Euro und damit "signifikant über der Markterwartung". Die Titel gewannen 2,3 Prozent. BAWAG (plus 2,2 Prozent) wurden von Deutsche Bank Research in einer Ersteinschätzung mit "Buy" bewertet und in die Liste der Top Picks der europäischen Banken aufgenommen.

kat/mik

ISIN AT0000999982