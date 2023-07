Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt um 0,4 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Freitag mit moderaten Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX startete zunächst noch unentschlossen in die Sitzung, konnte sich dann aber im Laufe des Vormittags im positiven Terrain stabilisieren. Er ging um 0,36 Prozent höher auf 3.212,43 Einheiten aus der Sitzung, absolvierte damit seinen 4. Gewinntag in Serie und verbuchte ein Wochenplus von 1,6 Prozent. Der breiter gefasste ATX Prime stieg ebenfalls um 0,36 Prozent auf 1.625,86 Punkte.

Das Geschäft gestaltete sich insgesamt sehr ruhig. Meldungen zu Einzelwerten gab es nur wenige, zudem blieb der Konjunkturdatenkalender heute weitgehend leer. Die Blicke der Marktteilnehmer sind bereits auf die in der nächsten Handelswoche anstehenden Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet.

In Wien zogen vor dem Wochenende vor allem kräftige Zugewinne bei den Bankaktien den Leitindex nach oben. Die Papiere der Erste Group schlossen nach einem freundlichen Analystenkommentar um 2,2 Prozent fester. Die Aktien der Branchenkollegen BAWAG (plus 1,7 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,5 Prozent) legten ebenfalls zu. Andere im Leitindex schwer gewichtete Titel wie voestalpine (minus 3,3 Prozent) und Mayr-Melnhof (minus 2,8 Prozent) mussten Kursverluste hinnehmen.

ISIN AT0000999982