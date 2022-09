Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt um 0,75 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX kletterte zum Wochenausklang um 0,75 Prozent auf 2.961,05 Punkte und schloss damit den dritten Tag in Folge mit klaren Kursgewinnen. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,73 Prozent auf 1.494,22 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich freundlich, von den US-Börsen kam ebenfalls Auftrieb.

Insgesamt schien die Marktstimmung zuletzt ein wenig entspannter - zum Wochenausklang sorgten gute Konjunkturdaten aus China für Unterstützung und auch die kräftige EZB-Zinsanhebung am Vortag wurde an den Börsen gut aufgenommen. Dennoch schweben die Sorgen-Dauerbrenner Inflation und Rezession weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten, die Volatilität bleibt hoch.

In Wien zogen AT&S mit plus 4,8 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Auch Industriewerte waren gut gesucht. Palfinger legten 3,6 Prozent zu. Die Titel von Semperit schlossen um 2,3 Prozent fester, bei Andritz ging es um 1,6 Prozent nach oben.

