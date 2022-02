Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt um 0,93 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwoch vor der morgigen Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Gewinnen geschlossen. Der Handelstag stand vor allem im Zeichen einer weiter anhaltend starken Teuerung im gesamten Euroraum.

Der heimische Leitindex ATX legte um 0,93 Prozent auf 3.939,71 Einheiten zu. Der ATX Prime gewann um 0,92 Prozent auf 1.972,91 Punkte hinzu.

Konjunkturseitig standen Inflationsdaten im Fokus: So dürfte in Österreich die Inflation im Jänner laut Schnellschätzung der Statistik Austria um 5,1 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit November 1984 angestiegen sein. Österreich ist mit dieser Entwicklung nicht alleine, auch in der Eurozone ging die Teuerung mit 5,1 Prozent wieder steil nach oben.

Mit Spannung dürfte nun auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag gewartet werden, denn der Datensatz zum Euroraum versetzt die Zentralbanker in Frankfurt zunehmend unter Druck, ihre lockere Geldpolitik schneller zu straffen als bisher erwartet. Man wird insbesondere den Worten der EZB-Chefin Christine Lagarde besondere Aufmerksamkeit schenken.

ISIN AT0000999982