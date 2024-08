Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX leicht im Minus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Arbeitsmarktzahlen mit leichten Rückgängen beendet. Der ATX schloss mit minus 0,25 Prozent auf 3.544,64 Einheiten, nachdem er im Verlauf kurzfristig ins Plus gedreht hatte. Am Vortag hatte der heimische Leitindex noch um starke 2,45 Prozent zugelegt.

An den europäischen Leitbörsen überwogen heute die negativen Vorzeichen. Überraschend positive US-Arbeitsmarktnachrichten sorgten in Europa nur vorübergehend für merklich Unterstützung. In den USA sind in der vergangenen Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet klar gesunken. In der Vorwoche hatte der Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten noch Sorgen über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geschürt und die Aktienmärkte daraufhin auf Talfahrt geschickt. Diese Bedenken wurden mit den veröffentlichten Daten nun etwas geschmälert.

ste/mik

ISIN AT0000999982