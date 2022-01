Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX leicht im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Deutlichere Gewinne konnten nicht gehalten werden und auch eine positive Stimmung an der Wall Street konnte den Handel nicht wieder beleben. Im Fokus stand zum Wochenauftakt vor allem die Teuerung in Deutschland.

Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,14 Prozent auf 3.843,03 Einheiten. Der marktbreite ATX Prime gewann 0,21 Prozent auf 1.926,01 Punkte.

Die deutsche Jahresinflationsrate sank im Jänner zwar auf 4,9 Prozent. Volkswirte hatten allerdings mit einem deutlicheren Rückgang auf 4,4 Prozent gerechnet. An den Finanzmärkten wird bereits eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr erwartet. Sie strebt auf mittlere Sicht lediglich eine Teuerungsrate von zwei Prozent an.

ISIN AT0000999982