Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX mit deutlichen Verlusten

Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Abgaben geschlossen. Der heimische Leitindex ATX verlor 1,15 Prozent auf 2.915,70 Einheiten. Der ATX Prime sank um 1,09 Prozent auf 1.475,26 Punkte. Die vom Notenbanken-Symposium in Jackson Hole ausgehenden Nachwehen des Kursbebens am Freitag rüttelten die europäischen Börsen auch zum Beginn der Woche kräftig durch.

Am Ende der Vorwoche hatte der Fed-Notenbankchef Jerome Powell auf das Risiko einer länger anhaltenden Phase der Inflationsbekämpfung aufmerksam gemacht, was die Spekulationen der Marktteilnehmer auf sinkende Zinsen im Verlauf von 2023 und 2024 tendenziell dämpfte, so die Analysten der Helaba. Aber auch laut Aussagen der Europäischen Zentralbank könnte diese ihren Zinssatz um satte 75 Basispunkte anheben und damit deutlicher als bisher erwartet.

"Die Euphorie an den Aktienmärkten ist vorerst beendet - Jackson Hole und die Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik hat die Anleger verunsichert", fasste der IG-Experte Salah-Eddine Bouhmidi zum Wochenauftakt zusammen. Die Anleger würden das Thema noch nicht verdaut haben.

sto/mik

ISIN AT0000999982