Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX mit erneutem Verlusttag

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag einen weiteren Handelstag in Folge mit satten Abgaben aus der Börsensitzung verabschiedet. Der ATX verlor 2,35 Prozent auf 2.879,29 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 2,24 Prozent auf 1.460,88 Zähler klar hinab.

Im Späthandel brachte vor allem eine schwache Eröffnung an der Wall Street die Kurse unter zusätzlichen Druck. Allerdings waren sie bereits in der Früh mit deutlichen Abgaben in den Handel gestartet. Inflationssorgen und Rezessionsängste bestimmen das Handeln der Marktakteure.

ISIN AT0000999982