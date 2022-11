Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX mit fulminantem Wochenschluss

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit einem kräftigen Kursplus beendet. Nach oben gezogen von starken Kursgewinnen bei Erste Group, Andritz und Lenzing sprang der heimische Leitindex ATX um 4,77 Prozent auf 3.091,54 Einheiten hoch. Der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 4,48 Prozent auf 1.552,30 Zähler.

Der Wiener Markt performte von Sitzungsbeginn sehr stark, und legte vergleichsweise deutlicher zu als die übrigen europäischen Handelsplätze. Auch dort gab es klare Aufschläge zu sehen, Spekulationen auf eine Lockerung der chinesischen Null-Covid-Politik sorgten für allgemeinen Auftrieb. Der am Nachmittag veröffentlichte und im Vorfeld mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht fiel gemischt aus und hinterließ in der ATX-Kurskurve keine nachhaltigen Spuren.

In Wien standen nach der Vorlage von Ergebniszahlen für die ersten neun Monate 2022 die Titel der Erste Group in der Gunst der Anleger weit oben. Die Aktien des im A ́TX schwer gewichteten Instituts schlossen mit einem Kurssprung von 10,7 Prozent. Auch Andritz legten Zahlen vor - die Papiere schnellten in Reaktion ebenfalls um 10,7 Prozent nach oben. Die stärksten Aufschläge sahen Lenzing, die um fulminante 17,2 Prozent an die Spitze der Kursgewinner sprangen.

