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24.11.2026 17:48:00
Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX mit starkem Minus
Die Börse Wien ist heute mit einem kräftigen Minus aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX verlor 1,90 Prozent auf 6.221,75 Punkte und gab damit einen Großteil der Vortagesgewinne wieder ab. Der breitere ATX Prime sank um 1,87 Prozent auf 3.052,27 Zähler. An den europäischen Börsen sah es ähnlich aus.
Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang war somit schnell wieder beendet. Besonders die Technologiewerte spürten die Gewinnmitnahmen. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology-Index fiel heute um 2,8 Prozent. Diesem Trend folgend verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX 12,3 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.
moe/spa
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