Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX nahezu unverändert bei 3.258 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit nahezu unveränderter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.258,03) marginal um 0,03 Punkte auf 3.258,00 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent oder 0,53 Punkten bei 1.645,66 Einheiten.

Nach freundlichem Beginn drehte der ATX am frühen Nachmittag leicht ins Minus und bewegte sich dann in enger Bandbreite um den Vortagesschluss. Auch das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn keine klare Richtung. Marktbeobachter sprachen von europaweit eher zurückhaltenden Anlegern.

Am Nachmittag rückten aktuelle US-Daten in den Fokus: Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im April überraschend deutlich aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von minus 24,6 Punkten im Vormonat auf plus 10,8 Zähler. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem wesentlich moderateren Anstieg auf minus 18,0 Punkte gerechnet.

Europäische Daten lieferten am Vormittag hingegen keine nennenswerten Impulse: In Italien hat sich die Teuerung im März auf hohem Niveau spürbar abgeschwächt. Die Exporte der deutschen Industrie dürften in diesem Jahr hinter der Entwicklung des Welthandels zurückbleiben, wurde ferner bekannt.

ISIN AT0000999982