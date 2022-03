Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX rasselt um 7 % nach unten

Die Wiener Börse ist am Dienstag vor dem Hintergrund verschärfter russischer Angriffe auf die Ukraine wieder stark unter Druck geraten. Der heimische Leitindex ATX rutschte gegenüber dem Montag-Schluss (3.388,98) um 240,06 Punkte oder 7,08 Prozent auf 3.148,92 Zähler ab. Der ATX Prime schloss mit einem herben Minus von 6,71 Prozent oder 114,63 Punkten bei 1.594,87 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich tiefrot.

Marktbeobachter verwiesen auf die extrem hohe Nervosität unter den Anlegern wegen des Ukraine-Kriegs und möglicher wirtschaftlicher Folgen. Sie rechnen mit einer weiterhin hohen Volatilität an den Börsen. "Der Nachrichtenfluss ist unkalkulierbar", schrieben dazu die Experten der Helaba.

Steigende Energiepreise heizen zudem die Inflation-Sorgen an, hieß es weiter. Der bereits hohe Preisauftrieb in Italien hat sich im Februar weiter verstärkt. Und auch die Inflation in Deutschland hat im Februar wieder die Marke von fünf Prozent überschritten.

Zu den größeren Verlierern in Wien zählten Bankaktien sowie die Energieversorger.

ISIN AT0000999982