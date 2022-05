Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX rutscht um 3,2 Prozent ab

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit massiven Verlusten präsentiert. Der ATX gab um beachtliche 3,24 Prozent auf 3.151,27 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach klaren Verlaufsgewinnen zum Sitzungsende überwiegend Rückgänge zu sehen, nachdem im Späthandel eine sehr schwache Stimmung an der Wall Street europaweit die Aktienkurse belastet hatten.

Die Produktivität in der US-Wirtschaft ist im ersten Quartal deutlicher eingebrochen als befürchtet und sank so stark wie seit dem Jahr 1947 nicht mehr. Diese Entwicklung übte Druck auf die US-Börsen aus.

Auf den heimischen Leitindex lasteten zusätzlich vor allem die satten Verluste der Energiewerte. Die Verbund-Aktie rasselte um fast 13 Prozent in die Tiefe. Die Aktie des niederösterreichischen Stromversorgers EVN rutschte um mehr als sieben Prozent ab und die OMV-Aktie büßte 2,8 Prozent ein.

ste/sto

ISIN AT0000999982